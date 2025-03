Gestione palasport: la soluzione è un rebus

È partito il conto alla rovescia per la pubblicazione del bando di gestione per il nuovo palazzetto dello sport in zona ex-Vgs a Cattolica. Manca davvero poco. L’amministrazione comunale ha infatti confermato che il futuro gestore dovrà realizzare le tribune da 1.100 posti a proprio carico e ha già ipotizzato un canone di circa 150.000 euro all’anno per 12 anni di gestione, come stabilito in alcune linee di indirizzo approvate in giunta, ma tra le possibili candidature ora arriva la notizia che si farà da parte la Omag Mt San Giovanni, società di volley femminile di serie A2, che sta lottando per la promozione, ed invece possibile candidato numero uno a gestire la struttura cattolichina.

"Non ci interessa la gestione della futura struttura cattolichina – spiega Stefano Manconi, presidente Omag Mt San Giovanni – perché a quelle condizioni ci pare proibitivo gestire un palasport che neppure potremo utilizzare solo per noi, ma avrà anche altri tipi di destinazione (vedi spettacoli e congressi ndr). Poi la realizzazione delle tribune è un ulteriore costo che va ad aggravare il rischio di impresa per il gestore. Non se ne parla proprio per noi". Resta a questo punto il dubbio su chi potrà gestire una struttura all’avanguardia, costata oltre 2,5 milioni di euro, ma che dovrà lavorare tutto l’anno e sulla quale puntano anche associazioni di categoria ed albergatori cattolichini. I costi di gestione paiono proibitivi anche per le associazioni sportive cattolichine che al momento non hanno proposto candidature e non paiono intenzionate a farlo. Pare proprio, infatti, che le società cattolichine, oltre una ventina, considerando anche sport all’aperto, non abbiano intenzione di costituirsi in società e partecipare ad un bando che molti già ora ritengono proibitivo.

I costi di gestione ed il fatto che la futura struttura potrà ospitare eventi sportivi ma anche culturali e spettacolari pare essere un ostacolo ad una gestione prettamente sportiva. Ma resta il fatto che le categorie economiche si aspettano numeri importanti per la destagionalizzazione turistica, e proprio per questo la futura struttura dovrà avere alla sua guida operatori esperti di eventi e sport. Insomma si rischia che il bellissimo futuro Palasport non abbia poi chi possa farlo funzionare come dovrebbe, un tema sul quale nei prossimi mesi la politica locale dovrà interrogarsi, anche per non vanificare un investimento pubblico di oltre 2,5 milioni di euro.

Luca Pizzagalli