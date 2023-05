Gettone di presenza donato agli alluvionati

Un gettone per gli alluvionati. È stata un’interessante prima seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale a Gemmano, venerdì scorso 26 maggio, con la convalida degli eletti, il giuramento solenne del Sindaco e le nomine. La serata è stata caratterizzata dall’approvazione, con voto unanime del consiglio comunale (8 consiglieri di maggioranza compreso il sindaco e tre dell’opposizione), di un ordine del giorno presentato dal Sindaco Riziero Santi sull’emergenza alluvione, con la solidarietà alle popolazioni della Romagna e la devoluzione del gettone di presenza alle popolazioni colpite e i ringraziamenti ai GIV, volontari di protezione civile della Valconca e con essi a tutti i volontari e operatori attivi sui luoghi del disastro.

"Abbiamo poi passato in rassegna i danni sul patrimonio pubblico di Gemmano, stimati in circa 500mila euro – conferma il sindaco – e alcune precise richieste alle istituzioni regionali e nazionali competenti: inserimento della Provincia di Rimini nel Decreto ristori, semplificazione delle procedure per la pulizia degli alvei fluviali, sistema incentivante il trattamento e la pulizia dei fossi privati e risorse, anche dal Pnrr, per la messa in sicurezza del territorio". Un Comune che chiede dunque più garanzie per il proprio territorio e per le proprie strade e che vuol crescere ancora anche grazie alla presenza del centro ambientale e turistico rappresentato dalle Grotte di Onferno e le sue bellezze. Nei prossimi mesi si attendono sviluppi in molteplici settori: sociale, ambiente, patrimonio.

lu.pi.