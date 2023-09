Gettoni di presenza devoluti in beneficenza agli alluvionati

La lista Bucci nel segno della solidarietà. I componenti della forza politica capitanata da Gabriele Bucci hanno devoluto tutti i loro gettoni di presenza in beneficenza. Nel dettaglio la somma ottenuta dalla loro presenza in consiglio comunale è stata destinata a coloro che a causa dell’alluvione del maggio passato vivono ancora in situazioni critiche dal punto di vista socio-economico. Non solo. Il gruppo ha donato i circa 500 euro ottenuti dal compenso annuo dedicato alla lista sul conto pro-alluvionati della regione. Lo stesso Bucci sottolinea: "In consiglio comunale la maggioranza di centrodestra aveva votato contro il nostro ordine del giorno che proponeva che tutti i consiglieri facessero altrettanto. Noi non ci siamo fatti fermare dalla loro contrarietà e abbiamo dimostrato che si può fare quel che loro ritenevano non fattibile. Era semplicissimo farlo: bastava una semplice delega sottoscritta dai consiglieri. Tutti i compensi che io, Valerio Fantini e Vania Bagli riceviamo dalle casse comunali per il nostro lavoro di consiglieri sono stati devoluti in beneficenza".