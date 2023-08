"Gettoni dimezzati a chi esce prima dall’aula"

"Durante il 2022, per i gettoni di presenza di noi consiglieri comunali a Rimini sono stati spesi 154mila euro. Quest’anno, fino a inizio agosto, abbiamo già superato quella cifra toccando i 168mila euro. E’ necessario un ridimensionamento dei compensi, che sia legato all’effettiva partecipazione all’attività svolta nelle commissioni e in consiglio. Chi non rimane per almeno metà della seduta non deve percepire per intero il gettone, ma soltanto il 50 per cento". Lo chiede a gran voce il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi. Che ha annunciato la presentazione di uno specifico emendamento – nella seduta di ieri sera – per chiedere la correzione di rotta. La proposta prevede l’annotazione dell’orario di ingresso e uscita dall’aula di ciascun esponente politico. "Nel chiedere questa modifica non ho nessun intento punitivo – aggiunge Renzi – Mi rifaccio al Tuel (il Testo unico degli enti locali, ndr) che parla chiaramente di ’effettiva partecipazione’. Non è un tema di soldi, ma di dare il giusto riconoscimento soltanto a chi si impegna, comunque in proporzione al lavoro svolto".

m.gra.