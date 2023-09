Ghemon: "I romagnoli? Hanno davvero la comicità nel sangue"

Gran finale oggi a Riccione per Comedy Village. Ideato e diretto da Pietro Sparacino, l’evento ha visto alternarsi per una settimana spettacoli, incontri e laboratori per aspiranti comici. Tanti gli ospiti presenti: da Max Angioni a Luca Ravenna, da Barbascura X, solo per citarne alcuni. Sul palco anche il rapper Ghemon (all’anagrafe Giovanni Luca Picariello), che ha voluto portare la sua esperienza all’aperitalk tenutosi giovedì.

Come mai al Comedy Village? "Già da un po’ di tempo mi sto cimentando nella stand up comedy, portando sui palcoscenici Una cosetta così. È una forma di spettacolo che mi rappresenta, perché mescola la musica alla comicità, la mia altra grande passione. È qualcosa che mi dà energia e forza, ha tirato fuori lati di me che ancora non avevo conosciuto".

Ma lei quale Ghemon ’preferisce’ essere, il rapper o il comico?

" In questo momento m’interessa soprattutto vedere le persone che sorridono. Per me è fondamentale raccontare delle storie, con la musica divento più profondo sul palco, mentre con la stand up comedy riesco a vedere le cose che mi capitano da un’altra prospettiva. In fondo è un po’ una terapia. La parte musicale però è sempre lì: se Amadeus mi chiama a Sanremo, ci torno più che volentieri!".

Lei frequenta molto la Romagna, tante le serate a Deejay on stage e anche in concerto. I romagnoli sanno ridere di loro stessi?

"La spontaneità del popolo romagnolo è la cifra che lo contraddistingua. La cadenza della parlata, l’allegria del suono della voce, tutto mi fa pensare che i romagnoli possano fare stand up comedy, in maniera davvero involontaria".

Rosalba Corti