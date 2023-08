Ghemon, parole e musica "Così racconto me stesso"

Singolare spettacolo di Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, domattina (domenica) sulla spiaggia di Riccione. L’apprezzato cantautore e rapper campano si esibirà alle 6 nella zona libera 133, davanti piazzale Vittorini (ingresso gratuito). Una cosetta così, scritto con l’aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco anche Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Questo penultimo appuntamento di ‘Albe in controluce, concerti al sorgere del sole’, a cura del Comune di Riccione, sarà un mix di musica, stand up comedy e storytelling.

Ancora sull’arenile riccionese, ma con un nuovo progetto?

"In effetti questo spettacolo è più un monologo che un concerto. È un inedito che porto avanti da pochi mesi. Quella di Riccione è l’unica tappa estiva. ‘Una cosetta così’ è inusuale, diverso dai classici concerti. Per larga parte è un monologo comico con una veste diversa da quella con cui mi conoscono, ma che sta funzionando molto bene, perché è un racconto della mia quotidianità che poi non è diversa da quella che hanno tutti gli altri, quindi ognuno si può ritrovare in quanto dico, anche perché si parla di problemi comuni a tutti attraverso l’ironia, con leggerezza e un tocco di comicità".

Parole intrecciate con la musica?

"Il parlato è intervallato da canzoni, in parte del repertorio italiano rivisitato in chiave molto personale e in parte da musica inedita. È un corpo completamente nuovo, collaudato in primavera con date tutte in sold out, e che mi permette di esprimere del tutto ciò che non riuscivo a fare solo con le canzoni e di creare un bel rapporto con il pubblico".

Che programma ha per i prossimi mesi?

"Intendo portare avanti lo spettacolo anche in autunno, perché quanto abbiamo fatto finora lo considero solo un esperimento. Le richieste sono tantissime, quindi andremo avanti con una versione più definitiva, perché ogni volta si fanno revisioni e si aggiorna con esperienze recenti. È l’idea del teatro-canzoni di Gaber".

C’è poi un altro obiettivo?

"Spero che questo spettacolo nella sua forma definitiva con le sue canzoni diventi un bel disco. Lavoro intanto su nuovi brani".

Torna a Riccione, dov’è stato più volte protagonista.

"Questa è la mia ennesima estate in questa città, qui mi sono esibito anche per un Capodanno e ho presentato un mio libro. Ci vengo volentieri, d’altra parte si torna dove ci si trova bene e io qui mi trovo benissimo, tanto da pensare di venirci a trascorre le vacanze. Prima o poi capiterà. Qui ho trascorso delle estati con gli amici. Non ero tipo da discoteca, però, soprattutto negli anni in cui andavo a scuola e i primi dell’università Riccione era una tappa obbligatoria per divertirsi e tuffarsi in un posto dove tante altre persone volevano divertirsi come noi. Allora le estati sembravano infinite, non come adesso che sono a tempo, perché si deve subito tornare al lavoro. Ricordo poi l’Aquafan, Riccione per me era aria di festa e di vacanza".

È intanto baciato dal successo.

"Le persone artisticamente mi vogliono bene e mi dimostrano affetto per quello che sono. Mi apprezzano perché sono costantemente in cambiamento. Più vado avanti, più mi assumo il rischio di fare cose nuove e di affrontare argomenti mai toccati. L’essere capiti per me è più importante dell’essere famosi. Parlo a persone di diversa età e questo mi onora".

Nives Concolino