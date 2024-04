Gherardo Colombo parla di regole nell’ambito della storia sociale

Un protagonista della recente storia politica e sociale del nostro Paese arriva a Rimini grazie all’equipe Pardes dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli" delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. Giovedì 11 aprile l’ex magistrato Gherardo Colombo affronterà il tema delle "#regole", come ospite della rassegna culturale "Io sono l’altro". L’appuntamento è alle 20,45 nella Sala Manzoni della Diocesi di Rimini, via IV Novembre 37. Ex magistrato, giurista, saggista, scrittore, la biografia di Colombo è davvero straordinaria e attraversa la storia degli ultimi cinquant’anni dell’Italia. Giudice alla Corte di Milano, tra il 1978 e il 1989 fa luce sulla vicenda Ambrosoli e avvia indagini sulla Loggia P2. Consulente per le Commissioni parlamentari d’inchiesta su terrorismo e mafia, è stato protagonista dell’inchiesta "Mani Pulite". È stato Pubblico Ministero presso la procura di Milano dal 1989 al 2005 (conducendo, tra gli altri, i processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme), anno in cui è diventato giudice in Corte di Cassazione. Nel 2007 ha lasciato la professione e da allora si è prodigato nella diffusione dei concetti di legalità e giustizia (soprattutto nelle scuole) anche grazie alla creazione insieme alcuni amici dell’associazione "Sulleregole". Tra le sue pubblicazioni: Lettera a un figlio su Mani Pulite (2015), La tua giustizia non è la mia. Dialogo tra due magistrati in perenne disaccordo (con P. Davigo, 2016). Ma è pure impegnato nel volontariato: è membro del comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi e dell’Advisory Board di Transparency International Italia, è volontario presso il III raggio della Casa Circondariale San Vittore di Milano e ha fondato la Ong Resq People Saving People. Nel 2016 ha ricevuto il Premio Passaggi.

Luca Pizzagalli