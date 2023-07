Già 25mila a bordo dello Shuttlemare

Andare al mare in macchina è un’impresa, vista la penuria di parcheggi. Non deve stupire allora che sempre più riminesi lascino a casa l’auto e si rechino in spiaggia con lo Shuttlemare. Il servizio di navetta gratuito, voluto dal Comune e gestito da Start Romagna, sta facendo quest’anno un boom di passeggeri. Da Pasqua – quando il servizio è iniziato – già 25mila hanno utilizzato le navette, di cui 20mila da metà di giugno a oggi. "I passeggeri sono quintuplicati in un mese e mezzo. Nelle prossime settimane – annuncia Start – potenzieremo i mezzi, che saliranno fino a 7 durante i weekend". Il servizio è gratuito e comodo: si può prenotare attraverso l’app My Start Romagna.