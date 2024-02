"Già al lavoro col M5S,. Riccione caso isolato"

Sardegna docet: uniti si vince. E voi?

"Noi qui siamo già molto in sintonia con quel quadro, stiamo dialogando da tempo in maniera costruttiva con il Movimento 5 Stelle". Lo afferma Filippo Sacchetti, segretario provinciale Pd che a breve ufficializzerà il passaggio di consegne al ’quadrumvirato’.

Ci fa qualche esempio concreto?

"A Bellaria Igea Marina la lista del M5S sarà presente in appoggio al candidato sindaco del Pd, Ugo Baldassarri. A Misano ci sarà una lista unica, a sostegno della candidatura di Fabrizio Piccioni. A Santarcangelo, così come in diversi altri Comuni, il M5S sta facendo scouting nei vari territori".

Dopo il risultato della Sardegna, con la vittoria del ’campo largo’, la coalizione di centrosinistra Pd e 5 Stelle, siete ottimisti in vista delle amministrative di giugno?

"In Sardegna è stato messo a segno un bel punto di guadagno per Elly Schlein, con acquisizione di maggiore credibilità e autorevolezza".

Qual è stata la chiave del successo?

"Anzitutto aver sostenuto il candidato, anzi la candidata, giusta. Poi credo che il voto sardo sia stato anche una risposta alle manganellate agli studenti a Pisa la scorsa settimana".

Non le ha date il governo.

"Comunque è un governo che non piace a tutti, neppure a elettori tradizionalmente di centrodestra".

Torniamo a noi: a Riccione coi 5 Stelle avete rotto. Quindi?

"Si è consumata una vicenda molto personale. Un caso isolato. Andiamo avanti".

m.gra.