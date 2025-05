Già arrestato per rapina e spaccio: "Resti in Italia: non è pericoloso"

Niente ’espulsione’ per un cittadino albanese, in Italia dal 2004, ma già arrestato il 20 maggio 2022 perché in possesso di 37 grammi di cocaina suddivisa in dosi e autore di una rapina aggravata messa a segno il 10 aprile 2023, ai danni di una sala scommesse a Misano. Nei suoi confronti, il questore di Rimini il 29 ottobre 2024 aveva emesso un decreto con il quale veniva in sostanza negato il rinnovo del permesso "per soggiornanti di lungo periodo" e "negato il rilascio di un titolo di soggiorno differente". Tuttavia il Tar, il tribunale amministrativo regionale a cui l’uomo – attraverso il proprio legale Sonia Giulianelli – il 28 marzo aveva presentato ricorso, il 23 aprile scorso ha deciso di annullare il decreto del questore.

Nel ricorso, viene precisato che l’uomo vive "in Italia ininterrottamente dal 2004, ove vive la sua famiglia di origine (la sorella ha la cittadinanza italiana e la madre è in attesa di naturalizzazione) e ove ha frequentato le scuole dell’obbligo" oltre a "convivere stabilmente con una cittadina straniera, regolarmente soggiornante in Italia, unitamente alla figlia nata nel 2023 e di svolgere regolare attività lavorativa; di aver ottenuto il permesso di soggiorno UE nell’anno 2014 – elenca ancora il provvedimento –, di aver chiesto l’aggiornamento il 2 agosto 2023 riscontrato dall’amministrazione con il provvedimento impugnato".

"Anche di recente – scrive poi il Tar – il Consiglio di Stato ha ribadito che in materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale (...) Il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali". È stato proprio applicando questi principi che il Tar ha deciso di annullare il precedente decreto del questore, ritenendo che "l’amministrazione non ha adeguatamente motivato l’impugnato provvedimento di revoca del titolo di lungo soggiornante in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente e alla sua complessiva situazione personale".

Mario Gradara