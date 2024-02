Giacobazzi e la vita vissuta su una scacchiera

Con la sua verve pronta a strappare più di una risata Giuseppe Giacobazzi, stasera e domani alle 21 al Teatro Nuovo di San Marino, sarà protagonista de Il Pedone, luci, ombre e colori di una vita qualunque, organizzato da Best Eventi. Alla regia Carlo Negri. Con questo suo nuovo spettacolo il brillante attore e cabarettista fa un paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati brilla il fascino della normalità. Già in sold out anche le due serate sul Titano.

Cos’è Il Pedone?

"È una sorta di similitudine tra noi e i pezzi della scacchiera. Io chiaramente parteggio, interpreto e mi ritengo un pedone. Come ha detto una sera un mio amico in osteria, la nostra vita in realtà è come quella del pedone, facciamo un passo alla volta con tante paure di essere mangiati, sperando di arrivare in fondo alla scacchiera e magari riuscire a indossare un vestito migliore. È la normalità assoluta".

Siamo dunque, un po’ tutti dei pedoni?

"Tutti, magari qualcuno con la velleità di crescere. Qualcuno è diventato un sorta di cavallo, qualcun altro una specie di alfiere. C’è poi chi nasce predisposto per diventare un re o una regina, ma in realtà nasciamo tutti pedoni".

Chi vince la partita?

"A volte anche il pedone, perché la normalità batte la voglia di strafare delle persone".

Occorre essere giocatori furbi?

"Viviamo in un’epoca in cui insegnano a essere furbi, ma a me piace essere una persona normale, stare alle regole per poter vivere in comunità. Purtroppo c’è sempre chi cerca questa scorciatoia. Il pedone non è così, procede lentamente".

Lo spettacolo che temi tratta?

"Parla del rapporto figli genitori, perché ho una bimba che fa la quinta elementare e mi sento coinvolto in questo. Altri temi sono il green, l’elettrico che ci circonda, le pratiche spirituali, il racconto di un campeggio e varie vicissitudini ospedaliere. Un po’ di tutto".

Ha altro in programma?

"Continueremo a girare con Il Pedone per un’altra stagione, perché abbiamo avuto richieste dal Sud Italia e anche da posti dove siamo già stati. Quest’estate faremo forse qualche serata con i miei soci storici, Pizzocchi e Cevoli. Vorrei poi dedicarmi un po’ alla famiglia, perché ho compiuto 61 anni e ogni tanto bisogna fare un po’ di pausa. Vedremo poi se ci sarà qualche proposta interessante per il cinema, mi sono sempre divertito a farlo".

San Marino e la riviera riminese cosa le ricordano?

"Il rapporto con la Riviera è scontato, dai lidi avennati fino al Columbus di Riccione, ai tempi d’oro, e le discoteche, che ho frequentato pochissimo, perché preferivo stare in spiaggia, è lì che ho trascorso tutta la mia adolescenza. A San Marino ho poi un sacco di amici, tornarci è divertente.Lì ho un ricordo indelebile, perché le Iene mi fecero uno scherzo complice Pizzocchi e anche mia moglie".

Nives Concolino