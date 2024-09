Giacomini vince il ’derby’ nel Pd

Partiva da favorita. E così è stato. Giulia Giacomini, 31 anni, impiegata, da mercoledì sera è la nuova segretaria del circolo del Pd del centro di Santarcangelo. C’è voluto il congresso per scegliere l’erede di Luca Paganelli, che ha rassegnato le dimissioni dopo la sua nomina ad assessore, a fine giugno. Due i pretendenti in campo. Da una parte la Giacomini, in rappresentanza di quella corrente del Pd di cui fanno parte – tra gli altri – il sindaco Filippo Sacchetti, la segretaria comunale dei dem Paola Donini e Alice Parma, candidata alle regionali. è l’area che ha sostenuto Bonaccini alle primarie nazionali. Dall’altro Massimo Raggini, l’ex sindaco di Poggio Torriana, 58 anni, imprenditore: fa parte dei fedelissimi di Elly Schlein.

La Giacomini è stata eletta con 66 voti, 46 quelli presi da Raggini. Altissima l’affluenza, a dimostrazione di quanto fosse sentita la sfida tra le due correnti. E il giorno dopo la Giacomini canta vittoria: "Mi sono messa in gioco sull’onda dalla ventata di rinnovamento e di fiducia verso le nuove generazioni che la segretaria Schlein ha portato nel Pd".

La neo segretaria punta a "un circolo sempre più inclusivo e presente sul territorio, rinnovato e aperto". Per la Donini fare il congresso è stata la scelta giusta: "C’è stata grande partecipazione, con oltre 100 presenti e ben 112 votanti. Abbiamo respirato un clima costruttivo, ora si apre un nuovo percorso guidato da una trentenne che ha convinto con il suo discorso concreto e il suo sguardo al futuro".