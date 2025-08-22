Giacomo Poretti: "L’anima? Una fregatura. C’è troppo materialismo"

Protagonista del Meeting di Rimini, l’attore, scrittore e presentatore Giacomo Poretti con il suo spettacolo ‘La fregatura di avere un’anima’, il viaggio di un padre davanti alla sfida della libertà, si esibirà domani (21.30) all’auditorium Isybank della Fiera di Rimini. Il monologo è diretto da Andrea Chiodi. Tutti lo conoscono per l’appartenenza al trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ma Poretti è un artista poliedrico che si diletta su più fronti nell’ambito della cultura: è in uscita il 20 settembre il suo quinto libro che porterà lo stesso titolo dello spettacolo.

Poretti, al Meeting parlerà di anima. Com’è nata l’idea?"Il pensiero mi è arrivato nel 2018 riflettendo su una frase che il sacerdote che ha battezzato mio figlio ha pronunciato al termine: avete fatto un corpo, ora dovete fare un’anima. Lì per li mi è sembrato un semplice ma comunque prezioso consiglio. Poi è risuonato nella mia mente come un tarlo rappresentando una specie di provocazione, un imperativo morale e spirituale e un’ immagine mentale. Da lì ne è nata una profonda riflessione sul concetto di anima e sull’importanza di trasformare un bambino, un corpo, in qualcosa di più grande, un’anima".

Com’è riuscito a dare forma a questo spettacolo senza tradire il suo stile d’attore comico?"Questa è la quarta stesura dello spettacolo che man mano si è arricchita. Il precursore di questo tema è stato don Giussani, ma io non mi sono ispirato al suo senso religioso affrontato nel suo libro, mi sono imbattuto dopo nel libro. Lui tratta il tema in modo teologico ed esistenziale, io nel senso dello stupore e nella realizzazione pratica della vita. Semplicemente il bambino che crescendo scopre, si sorprende, e il concetto è una provocazione per me: capire che direzione, che senso può avere la sua vita. Il tema è talmente complesso che le versioni dello spettacolo presto saranno cinque e comunque l’ironia è sempre la chiave".

Dov’è collocata l’anima per Giacomo Poretti?"Bella domanda. Lo spettacolo è un pretesto per porsi dei quesiti, per suscitare curiosità nelle persone. Per ognuno di noi può esserci o non esserci, può essere posta sotto il cuore o in altre parti. C’è una sorta di emergenza spirituale attualmente che investe la società: la cosa preoccupante non è il fatto che la gente vada poco in chiesa, ma che non si ponga delle domande sul senso e la provenienza della vita. Viviamo di praticità, di materialismo, di apparenza. Ma interrogarsi è un’urgenza".

Sarà a Rimini nella città di Fellini. Che rapporto ha con il suo mondo onirico?"Il mio film preferito è Le notti di Cabiria, mi ci sono immerso e ritrovato in quell’atmosfera. Ero ancora piccolo quando ho visto quell’opera geniale, ma il tema del tradimento mi ha colpito (appunto) nell’anima".

r. c.