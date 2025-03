Diciotto mesi non bastano per risolvere il giallo di Pierina: l’indagine sarà prolungata Sei mesi il prolungamento richiesto dal pm Daniele Paci e già accordato dal gip Vinicio Cantarini: ci sarà tempo fino a ottobre per raccogliere elementi utili a inchiodare chi ha ucciso la pensionata 78enne nel seminterrato di via del Ciclamino