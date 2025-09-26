Il giallo della statua di Pantani: “È ancora chiusa in magazzino, tornerà in mostra dal 2026”

Rimini, 26 settembre 2025 – Che fine ha fatto la statua dedicata a Marco Pantani? Inaugurata a Rimini il 28 giugno 2024 al parco Marecchia, alla vigilia della tappa del Tour de France, venne smontata dopo qualche settimana perché li non poteva rimanere. La sua ricollocazione pareva imminente. Invece è passato un anno e ancora non si sa nulla. “Ma non c’è nessun giallo: la statua è nel magazzino comunale, in attesa di essere rimontata in quella che sarà la sua sede definitiva”, assicura l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.

Avevate detto così già nell’autunno 2024, ma la statua è ancora chiusa in magazzino. Che cosa è andato storto?

“La nostra volontà è posizionarla in strada, in un rotonda, in un luogo molto visibile e di grande passaggio. L’esposizione al parco Marecchia era temporanea e l’avevamo detto da subito: per questioni di sicurezza idraulica, la statua lì non poteva rimanere. Abbiamo cominciato a vagliare varie ipotesi, in particolare una rotonda sulla Statale 16 e quella alle Celle tra viale XXIII Settembre 1845 e via Sacramora”.

Ipotesi tutte scartate?

“Sì. Dopo i sopralluoghi e il confronto con Anas, abbiamo dovuto rinunciare alla rotonda lungo la Statale 16 che avevamo individuato. Per i tecnici di Anas la statua nella rotatoria sarebbe stata di intralcio al traffico, per motivi di visibilità. Abbiamo messo da parte anche l’ipotesi delle Celle. La statua (un’opera di Aldo Drudi) è imponente. È alta più di 5 metri. Va messa in una rotonda che abbiamo dimensioni e caratteristiche adeguate”.

E non l’avete ancora individuata la nuova soluzione?

“In realtà sì. Abbiamo altre due ipotesi: una grande rotonda nella zona di Rimini nord, che guarda verso il mare, e una a ridosso del centro storico”.

Quali sarebbero?

“Non dirò nulla finché non parlerò con la famiglia Pantani e i residenti delle zone interessate”.

Almeno dica quando la statua di Pantani sarà esposta...

“Primavera 2026: abbiamo già a bilancio le risorse per realizzare il basamento della statua. Soldi ricavati da alcune economie su altri cantieri”.

In questi mesi i tifosi del Pirata vi hanno scritto per chiedere della statua?

“Ci hanno contattato diversi fan da tutta Italia. Nel giro di pochi mesi potranno (ri)vedere la statua in tutto il suo splendore”.