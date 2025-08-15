“Gianni Fabbri oggi ci farebbe ballare in un’ex colonia marina”

Gianni Fabbri ci ha lasciato 21 anni fa e ancora siamo qui a rimpiangerlo. E a ricordarlo. Domani, per iniziativa di alcuni deejay e artisti che per anni si sono esibiti nella storica discoteca di Covignano (e fanno serate revival col gruppo Paradiso reloaded), la terrazza del Nettuno sarà intitolata all’ex patron del Paradiso. Una cerimonia a cui parteciperà anche Jami Sadegholvaad. Sarà l’omaggio “a un imprenditore visionario, un pioniere. Uno come Gianni Fabbri – riconosce il sindaco – farebbe ancora tanto comodo a Rimini”.

Anche oggi che la crisi delle discoteche pare inarrestabile?

“Gianni non era nostalgico, non sarebbe qui a rimpiangere i locali che non ci sono più. Lui, che ha fatto il miracolo del Paradiso la discoteca più bella del mondo, come la definì l’allora ministro Gianni De Michelis, guardava sempre avanti. Come quando, nel 1978, eliminò alcune pareti di mattoni o vetro per sostituirle con un ‘muro’ di aria calda? A prima vista un’americanata, una sburonata per dirla alla riminese. Ma dietro c’era un pensiero preciso: andare oltre l’estate, portare gente al Paradiso tutto l’anno. Ha anticipato la ’destagionalizzazione’”.

Il Paradiso, chiuso 15 anni fa, è stato venduto all’asta e demolito: al suo posto un centro per gli eventi e la cultura. Se fosse vivo, oggi vedremmo ancora Fabbri in pista?

“La crisi delle discoteche è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi 20 anni in Italia hanno chiuso oltre 2.500 locali da ballo dei 7mila che esistevano negli anni ’90. Gianni, ancora una volta, aveva capito e anticipato tutto. Negli ultimi anni di vita guardava con crescente interesse alla spiaggia, a come vestire un luogo allora esclusivamente diurno con un nuovo e luccicante abito da sera. Ecco, se immaginassi oggi Gianni lo vedrei come l’imprenditore che, dopo aver reso famosa e immortale la collina di Rimini, si concentra adesso sul mare. Partendo da un’analisi: il divertimento è cambiato ma si balla ancora. La movida si è spostata in luoghi prima impensabili”.

Fabbri oggi gestirebbe un chiringuito insomma?

“Lui era un passo avanti a tutti. E miscelava in maniera unica intrattenimento, glamour, moda e architetture innovative. Se fosse vivo oggi probabilmente verrebbe da noi col progetto di rigenerazione di un’ex colonia, per farne qualcosa di unico al mondo. Un luogo dove si balla e ci si diverte, ma non solo”.

E voi come gli rispondereste?

“Che tutto quello che porta innovazione e benessere a Rimini vale la pena di essere sperimentato. L’età dell’oro del nostro turismo ha coinciso con il patto di fiducia, trasparente ed equanime, tra pubblico e privato. Senza fiducia non c’è futuro. Gianni ha avuto fiducia in Rimini. E Rimini, anche grazie a lui, è diventata quella che è oggi. E che vogliamo continui a essere”.