Gianni Indino, cuore generoso. L’ultimo saluto tra applausi ricordi e tanta gratitudine

"Alpino Gianni Indino: presente!" Un fragoroso applauso si è alzato dalla folla sul sagrato alla ’chiamata’ delle penne nere, quando il feretro è stato trasportato fuori da un Duomo gremitissimo, dove il vescovo Nicolò Anselmi ha presieduto la messa funebre per il presidente di Confcommercio, Silb e Caar, morto a 70 anni sabato per le conseguenze di un aneurisma cerebrale che l’aveva colpito il 31 gennaio. Esposto durante le esequie in Cattedrale il gonfalone di Rimini e della Provincia.

"Già nei miei primissimi giorni a Rimini, due anni fa – ha detto il vescovo nell’omelia – Gianni Indino mi ha trasportato al Caar, il Centro agroalimentare di cui era presidente. E mi ha raccontato delle tonnellate e tonnellate di cibo distribuito annualmente alle persone bisognose della Romagna, attraverso la piattaforma logistica solidale. Era una bella persona Gianni, generosa, come la sua famiglia, fino alla donazione degli organi. Vorrei chiedere a lui di trasferire un po’ di larghezza di cuore in tutti noi. Preghiamo perché possa, dal cielo, continuare a starci vicino".

"La notizia del malore ci ha colto tutti impreparati – ha detto al termine della funzione il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli –. Ero convinto che ce l’avrebbe fatta, che sarebbe tornato il Gianni di sempre. Perché era un conbattente, un viaggiatore instancabile, un marito, un padre, un nonno e un dirigente appassionato. Eppure, in una qualche maniera, ce l’ha fatta comunque, perché per 70 anni ha vissuto la vita intensamente, ’da vivo’, con entusiasmo, amore e amicizia. Gianni era un generoso, Era tornato pochi giorni prima da una missione all’estero di promozione dell’alimentare made in Italy. Gianni amava Confcommercio come una famiglia, ed era ampiamente ricambiato. Romagnolo nell’anima, spiritoso, aperto, curioso e sorridente, ci lascia il ricordo del suo sorriso contagioso".

Le ultime commosse parole sono state della figlia. Un discorso che Valentina premette di non aver preparato: "Troppo dolore". "E’ stato un papà meraviglioso – ha detto – coi suoi difetti ovviamente. Nonostante fosse preso dagli altri suoi figli - gli incarichi che ha portato avanti, per i quali io, mamma e Federico eravamo quasi gelosi - è sempre stato un papà presente, un supporto per noi. Non nego di essere stata un po’ gelosa di tutti gli articoli di giornale, i post sui social, ho visto che è stato il papà di tante persone. Ci ha insegnato tante cose. Anzitutto la generosità, era un uomo buono, è stato generoso con tutti. Ci ha insegnato a combattere per i nostri ideali, a sostenerli, a dire la nostra. Ci ha insegnato la lealtà, l’onestà. E nonostante gli incarichi ha saputo essere prima di tutto una persona". "Avevamo programmato un viaggio con tutta la famiglia – ha concluso la figlia –, i nonni da Torino, proprio adesso. Ma prima c’era il lavoro... Voglio pensare che stia finalmente facendo quel viaggio che tanto sognava di fare. Magari, all’arrivo, i parenti e gli amici che lo attendono gli faranno trovare un banchetto. Grazie per essere stato un papà e un uomo straordinario. Ti saluto a nome della mamma, di Federico, dei tuoi nipoti Edoardo ed Emma, di tutta una famiglia che ti amava".

Nato a Oria, nel Brindisino, Gianni Indino era arrivato a Rimini 22enne, nel 1976, iniziando a sbarcare il lunario come conduttore di programmi a Radio Rimini. Una carriera tra successi alla consolle da dj delle discoteche, al microfono delle radio, come imprenditore del mondo della notte, persino cantante e talent scout. Poi, per tanti anni, da autorevole e instancabile rappresentante sindacale del mondo della notte e del commercio. Tra le sue battaglie, quella contro le discoteche abusive.