Giardini d’autore ‘Bombe’ floreali e boschi incantati nel cuore di Rimini

E’ l’edizione più attesa. È quella che si veste con i colori di primavera. Sono i giorni della "rinascita" e a Rimini, salutato l’inverno, sboccia in centro storico la nuova edizione di Giardini d’autore, tra Castel Sismondo e piazza Malatesta. Sabato e domenica torna l’appuntame dedicato agli amanti della natura, del verde e della botanica. Vivaisti, artigiani, paesaggisti e designer presentano piante rare, fiori, semi, spezie, creazioni e arredi. "Abbiamo fatto della natura un motivo di ispirazione e per noi Giardini d’autore è un progetto di città che si ridisegna attraverso il verde e insieme alle persone che lo amano", spiega la curatrice Silvia Montanari.

Un’attenzione e una cura su questo tema che Rimini abbraccia, come evidenziato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, "attraverso la direzione presa dall’amministrazione, dai Civivo e dai cittadini". Ad accompagnare la manifestazione corsi e laboratori, come quelli dedicati alle peonie, agli agrumi, alle orchidee o all’antica arte della semina e, ancora attività, incontri a tema di giardinaggio e decorazione, mostre, momenti speciali e passeggiate culturali a cura della storica dell’arte Micaela Cesarini. Tra gli appuntamenti da non perdere, domenica alle 11.30, all’ingresso del Castello il Flower bombing, un lancio di fiori, un rituale collettivo per lasciar fiorire bellezza negli spazi che abitiamo. La bellezza è anche una scia da seguire sulle note dei percorsi olfattivi proposti da Michela Piccari di Barfum, tra colori, profumi e ricordi. In questa due giorni torna all’Arena Francesca da Rimini anche lo spazio Giardini Kids, ideato per insegnare ai bambini come imparare dalla natura. In programma numerosi eventi presentati da alcune realtà del territorio, fra cui Wwf Oasi Ca’ Brigida, Cras, la Prima coccola, Podere Santa Pazienza, in cui i bambini possono realizzare oggetti con la lana, decorare materiali o creare un albero di primavera, ma non solo, si va anche alla scoperta della pittura guidati da Katiuscia Antonuccio e da Bianca, giovanissima assistente e allieva. All’arte sono dedicati diversi appuntamenti e sono allestite due mostre: in piazza Malatesta, il Bosco dei Nomi ospita l’esposizione "Illustrazioni in Giardino, 15 cover illustrate per Rimini", nell’ambito del progetto The Rimineser, e all’Augeo Art Space la mostra "Triple Layer Art" di Marco Salom, a cura di Matteo Sormani.

Poi Dimore segrete, un giardino dall’anima raffinata, nato dalla collaborazione tra Vivai Bilancioni e Ricci HD. Un percorso tra verde lussureggiante e arredi outdoor, materiali pregiati e forme ricercate trasformano ogni angolo in un rifugio esclusivo, svelando atmosfere intime e suggestive. Qui, ogni elemento racconta una storia, invitando alla scoperta di spazi segreti e sorprendenti.

Quest’anno è stato inoltre pensato uno speciale biglietto giornaliero "circuito dell’arte" che permette di visitare Giardini d’autore e il Fellini Museum. (L’evento apre dalle 9.30 alle 19.30 con ingresso a pagamento, per prenotare corsi e laboratori si può consultare il sito www.giardinidautore.net).

Lina Colasanto