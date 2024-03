Giardini d’autore con la primavera porta la bellezza a Castel Sismondo. Un autentico omaggio alla natura

Come sempre Giardini d’autore trasforma lo spazio naturale in un’esperienza unica che parla di giardino, di fiori, di piante, di arte, di sapori e di terra, un evento assolutamente da non perdere.

Dopo l’inaugurazione di ieri, prosegue oggi a Rimini la manifestazione che rappresenta un autentico omaggio alla natura attraverso una concezione evoluta di giardino, in un percorso di esperienze tra giardinaggio, botanica, paesaggio, arte e design, conferma sempre di più la sua identità di eccellenza del vivaismo.

Gli appassionati di giardino potranno scegliere tra collezioni di rose antiche e moderne, bulbi, semi, piante acquatiche, frutti antichi, piante aromatiche e per l’orto in varietà curiose ed insolite, piante da ombra, ellebori, piante grasse, camelie e azalee, piante rampicanti, agrumi storici e ornamentali, piante commestibili e tantissime altre curiosità vegetali. In altre parole, tutto quello che serve nella creazione di veri e propri Giardini d’Autore.

Come ogni anno un programma ricco di appuntamenti che trasformano Giardini d’Autore in un vero e proprio evento dedicato al verde, alla natura e al life style con tanti corsi e laboratori di decorazione e giardinaggio, presentazioni di libri e passeggiate culturali.

Fra le curiosità oggi alle 17.30 "Dire fare profu-mare". I partecipanti verranno invitati ad un percorso esperienziale proposto sottoforma di gioco in cui saranno coinvolti tutti i sensi, dando maggior spazio all’olfatto. Potranno partecipare a vari percorsi olfattivi: dalla scoperta delle materie più importanti in profumeria, agli approfondimenti sui fiori e sul loro utilizzo. Troveranno uno spazio in cui sfidare la propria memoria olfattiva. Percorso olfattivo a cura di BarFum Ducale 54.