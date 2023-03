Giardini d’autore fa il pieno con 15mila visitatori

"Il verde, la cultura e l’arte, tre valori fatti propri dalla città di Rimini per ridisegnarsi e pensare al futuro". Ne è convinta Silvia Montanari, curatrice di Giardini d’autore, un evento che è stato capace di generare in soli due giorni 15mila ingressi. Tante sono state le persone che hanno visitato il cuore di Rimini negli spazi proiettati a nuova vita tra Castel Sismondo, il teatro Galli e il Part. Giardini d’autore ha portato in città, ancora una volta, i migliori vivaisti italiani, aprendo la stagione delle mostre di settore nel Paese. Per chi ne ha varcato le porte si è aperto un mondo colorato grazie agli espositori provenienti da tutta Italia, Sicilia compresa. Alcuni sono giunti anche dall’estero.

Una esposizione interattiva, con diversi laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate e passeggiate. Un connubio sempre più intenso tra bellezza, natura e arte grazie alla possibilità di visitare oltre alla mostra, anche i Musei riminesi.

"Giardini d’autore si conferma un appuntamento sempre più importante per tutti gli appassionati di verde e di giardinaggio – premette Silvia Montanari –. Un progetto in continua crescita firmato in collaborazione con la città di Rimini, una città che ha fatto propri i valori del verde, della cultura e dell’arte i valori. Ed è proprio grazie a questa sinergia che Giardini d’autore può considerarsi un progetto in continua crescita capace di regalare al pubblico un’esperienza sempre nuova ed unica. È stata davvero un’edizione speciale, un ritorno nel cuore della città".