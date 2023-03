Giardini d’autore Tra il castello e il Part sboccia la primavera con il verde e l’arte

Molto più del risveglio della primavera e dello sbocciare dei fiori. Torna Giardini d’autore, lasciando la piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio per approdare in pieno centro storico. La manifestazione si ripresenta e lo fa parlando più linguaggi: quello della natura, del design, dell’arte, dell’inclusione, e offrendo uno sguardo sul futuro fatto di verde e sostenibilità.

Per la tappa primaverile che anticipa di poco più di un giorno l’equinozio, Giardini d’autore torna il 18 e il 19 marzo tra Castel Sismondo e la piazza dei Sogni, tra il Part e il Bosco dei nomi e delle lanterne. Tornano i migliori vivaisti italiani con piante ed essenze uniche per dare vita a terrazzi e giardini. Con loro ci saranno artigiani, designers e aziende agricole con prodotti di eccellenza della terra. Sarà un fine settimana da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per tutte le età. Sono oltre cinquanta gli appuntamenti in programma.

La due giorni vedrà una contaminazione forte tra natura e arte grazie anche ai biglietti cumulativi (al costo di 10 euro) che daranno la possibilità di visitare la mostra e al medesimo tempo accedere al Part, al Fellini museum e al Palazzo del Fulgor, mentre l’ingresso giornaliero alla sola mostra di Giardini d’autore costerà la metà.

Tra le novità di questa edizione ci sarà il bistrot firmato da Marè. Cibo e bellezza andranno a braccetto mentre ai fornelli alla Corte Sigismondo ci sarà lo chef Omar Casali con la sua brigata. Sabato alle 17 si terrà un evento speciale con uno dei divulgatori più apprezzati del momento quando si parla di natura e di futuro verde. Stefano Mancuso promuove una nuova visione del verde e delle piante considerate quali creature intelligenti capaci di ricordare e imparare. Mancuso è Professore ordinario all’università di Firenze e ordinario dell’Accedemia dei Georgofili, dirige il laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi. Giardini d’autore varcherà anche i propri confini per una serata al Teatro degli Atti dal titolo Res in terra. Sabato dalle 19 reading poetici, percorsi olfattivi e ‘Lezioni di bellezza inclusiva’, un evento speciale al quale hanno partecipato i ragazzi e le ragazze diversamente abili di Esplora Rimini, tutti insieme per presentare una bellezza che non ha confini, età, colori o forme.

Andrea Oliva