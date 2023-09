Giardini De Amicis, al cantiere arriva la gru

Riparte il cantiere ai giardini De Amicis per la realizzazione della vasca di prima pioggia: tra qualche giorno arriverà una gru alta 22 metri che dovrà sistemare alcuni pali a una profondità di 44 metri sotto terra. "Questo inverno _ spiega l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Uguccioni _ saranno eseguiti i lavori più importanti a livello infrastrutturale per la realizzazione della vasca. Sarà installato questo macchinario che perforerà il terreno per il posizionamento di alcuni pali". Ma questo sarà solo una prima parte di quanto stabilito dal piano dell’opera: "I lavori – continua l’assessore – proseguiranno fino a giugno, quando il cantiere chiuderà di nuovo per l’avvio della stagione turistica 2024".

Intanto, la prossima settimana Uguccioni si siederà a un tavolo di confronto tra le varie parti interessate per fare il punto della situazione. "Incontrerò gli esercenti e le rispettive associazioni di categoria insieme alla ditta e al committente Hera per illustrare il cronoprogramma e lo stato di avanzamento dei lavori". Anche la sindaca Franca Foronchi rassicura:"È un’opera importante per la nostra città e per la qualità delle acque _ spiega la sindaca Franca Foronchi _ l’attesa e pazienza dei cittadini saranno premiate dai benefici che apporterà la vasca". Da ricordare che si tratta di un nuovo impianto da 10 milioni di euro di investimento a carico di Hera, per arrivare a meno sversamenti in mare in caso di forti piogge e con un nuovo volto, in superficie, per i Giardini De Amicis, grazie alla riqualificazione dell’intera area.

"L’obiettivo è la riduzione del 70% del carico sversato in mare in caso di eventi estremi di pioggia – spiegano i tecnici – con il contestuale rifacimento architettonico dei giardini, integrandoli nell’intervento di riqualificazione del lungomare". Il completamento dell’intervento è in previsione per febbraio 2026, considerando alcuni momenti di pausa previsti dal cantiere, specie durante la stagione estiva, vista l’area altamente turistica dove insiste il cantiere, che sorge in piena zona a mare a fianco di locali, hotel e residence.

Luca Pizzagalli