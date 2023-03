Giardini De Amicis, il cantiere va in vacanza

Gran parte dei lavori in città saranno conclusi per Pasqua o quasi e il grande cantiere nei Giardini De Amicis per i lavori Hera (prevista una nuova vasca di prima pioggia per ridurre sensibilmente gli sversamenti in mare in caso di abbondanti piogge), sarà invece chiuso per almeno 3 mesi durante l’estate. L’amministrazione comunale svela i propri piani per assecondare le esigenze degli operatori turistici e salvaguardare la zona a mare dopo mesi di lavori e ruspe. "Sappiamo benissimo le esigenze dei nostri albergatori e dei nostri operatori – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici di Cattolica – e per questo abbiamo concluso un accordo con Hera che i lavori nei Giardini De Amicis verranno sospesi per tutta la durata della prossima estate. Vogliamo evitare disagi e malumori in un quartiere altamente turistico".

Ma non finisce qui, l’assessore precisa anche il crono-programma sul cantiere del Lungomare Rasi-Spinelli: "Abbiamo chiesto alla ditta che almeno la via Rasi-Spinelli sia carrabile e percorribile per Pasqua – prosegue l’assessore – mentre per tutti i dettagli e le rifiniture puntiamo ad aver concluso il nuovo lungomare per fine maggio o inizio estate, siamo fiduciosi di farcela". Ma oltre ai due grandi cantieri tanti altri lavori sono in corso sul territorio cittadino: "Contiamo di finire per Pasqua anche via Ferrara e via Toscana – prosegue l’assessore – dove stiamo lavorando spediti e dove crediamo manchi davvero poco oramai per concludere l’intervento. Aiuole, asfalti, marciapiedi, illuminazione, per queste due vie dovremmo esserci".

In zona a mare ai bagnini ed agli operatori interessa anche la passeggiata pedonale retrostante le cabine dalla via Fiume fino al porto-canale Ventena ed all’area turistica di Piazzale delle Nazioni: "Ci siamo, anche quella passeggiata potrebbe essere conclusa per Pasqua – ribadisce l’assessore – anche se qualche rifinitura potrebbe andare oltre, ma siamo davvero a buon punto in quella zona, anche grazie alla grande collaborazione dei bagnini. La città si vuol dimostrare pronta, e stiamo correndo per essere davvero preparati per la nuova stagione. Stiamo completando anche qualche via dove alcune buche sono azzerate con nuovi interventi ed asfalti. Infine ricordo che a maggio partiremo con l’importante intervento di via Garibaldi, un’altra arteria molto importante per la città, anche se in questo caso più per la funzionalità cittadina che per l’area turistica vera e propria, insomma stiamo correndo su più fronti".

Luca Pizzagalli