Giardiniere per taglio rami e sistemazione aiuole

Azienda di giardinaggio con sede a Riccione sta cercando un giardiniere da adibire alla raccolta rami, pulizia aiuole, taglio erba con uso del decespugliatore (frullino). Tali lavorazioni saranno da svolgere presso clienti, parchi pubblici e privati. Richiesto il diploma di scuola media e gradito il possesso dell’attestato di frequenza del corso di sicurezza sul lavoro. La persona che si candiderà deve essere volenterosa, seria, attiva, motivata. L’orario di lavoro previsto è a tempo pieno spezzato (dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 17). Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse, seguendo le istruzioni.