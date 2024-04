Giardino in ‘salotto’: la giunta ha fretta

Piazzale Ceccarini e i giardini Montanari diventeranno un giardino urbano. In giunta hanno fretta. Vogliono mostrare i cantieri per cambiare faccia all’area centrale. Così, dopo lo studio di fattibilità su viale Ceccarini e dintorni, approvato lo scorso dicembre, la giunta ha deciso di produrre un altro studio di fattibilità per le due aree a ridosso dell’isola pedonale, includendole nel progetto di ‘Giardino Urbano’. Un pallino del Pd, che da tanti anni cova nel cassetto l’idea di un polmone verde a ridosso del centro che parta dal piazzale antistante il palazzo del Turismo includendo i giardini Montanari. Oggi quell’idea muovei i primi passi.

"La riqualificazione di quest’area si inserirà in una visione d’insieme unitaria che interesserà tutta la zona centrale in un progetto di rigenerazione urbana che si ispira ai principi della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’inclusività", assicura l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli. La rigenerazione delle due aree seguirà i dettami del progetto già assaporato per l’area centrale. Stiamo parlando della proposta dall’architetto Andrea Matteoni. "In quest’ottica - aggiunge l’assessore - si dovrà inserire e sviluppare lo studio di fattibilità progettuale che interesserà un altro punto strategico del centro città rappresentato da piazzale Ceccarini e dai Giardini Montanari. I progetti si svilupperanno secondo una logica di equilibrio tra la rigenerazione urbana in chiave green sostenibile e lo sviluppo turistico, commerciale e socio-economico di questa importante porzione della città".

Tradotto: più verde e natura e meno cemento, garantendo al medesimo tempo le funzioni turistiche dell’area. "Come in tutti gli interventi di rigenerazione urbana che stiamo predisponendo – specifica Andruccioli – verrà richiesto di utilizzare soluzioni di gestione sostenibili SuDS (Sistemi di drenaggio urbano sostenibili) per il rallentamento dei deflussi superficiali delle acque garantendo un ciclo delle acque meteoriche urbane il più possibile sostenibile". In altri termini non ci si limiterà a togliere l’asfalto coltivando un po’ di prato. Saranno ricercate soluzioni progettuali innovative. Ma c’è un elemento su cui la giunta non accetterà compromessi: l’area dovrà essere in grado di ospitare eventi, iniziative, installazioni e spettacoli con sullo sfondo la facciata del palazzo del Turismo. Sindaca e assessori parlano anche di una città più attrattiva, capace di "rilanciare le attività commerciali". L’umore dei negozianti non è dei migliori. Al convegno al Turismo ad inizio settimana i musi lunghi non mancavano. Serve una iniezione di fiducia che per la giunta prende il nome di ‘Giardino urbano’.

Andrea Oliva