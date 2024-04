Gigi D’Agostino inaugura la Rimini beach arena. Al Cocoricò arriva Victoria

"Alziamo tutti le mani, battiamole a tempo...". Il tempo è quello dell’Amour toujours e della musica dance italiana di Gigi D’Agostino. Il ‘Capitano’ guiderà il popolo della notte alla spiaggia della Rimini beach arena a Miramare. Quello in programma il 27 luglio sarà il primo, grande show della nuova stagione dell’arena in spiaggia. Stavolta l’esordio sarà in compagnia di una vera leggenda, protagonista indiscusso delle notti in consolle nei locali più famosi d’Italia e d’Europa. Gigi D’Ag, reduce della partecipazione in qualità di ospite all’ultimo Festival di Sanremo, sbarca in Riviera per far scatenare giovani (e meno giovani) con il suo marchio di fabbrica, quel genero "lento violento" che ha fatto impazzire il mondo delle discoteche a cavallo tra gli anni ’90 e i primi del 2000. Sulla spiaggia di Miramare saranno rievocati i fasti di quelle indimenticabili notti in pista. Già partita la caccia ai biglietti per il concerto del 27 luglio. Le prevendite possono essere acquistate attraverso la piattaforma TicketSms.

Da una gloria a un astro nascente della consolle: Victoria De Angelis dei Maneskin. Per una notte appenderà il basso al chiodo e vestirà i panni della deejay suonando in uno dei tempi della musica elettronica. Victoria debutterà il 30 aprile prossimo sotto la piramide del Cocoricò. Personalità eclettica e musicista apprezzata a livello internazionale, Victoria sarà affiancata nel suo deejayset dal brasiliano Mochakk, artista che ha conquistato un pubblico globale scalando le line up dei più importanti club e festival mondiali. A fine febbraio Victoria ha pubblicato su Soundcloud il suo primo mix dal titolo Victoria’s Treat. La data, l’unica prevista per ora in Italia, si aggiunge a un calendario di esibizioni in tutta Europa. Un evento imperdibile che si aggiunge al calendario di aprile del Cocoricò. Sabato 20 torna il format Galactica con la regina della techno berlinese Ellen Allien e tanti altri deejay. Il 27 aprile sarà invece il turno di Charlotte De Witte, artista belga tra i nomi più significativi della scena internazionale e diventata ormai una presenza stabile nelle lineup dei più importanti festival nel mondo, come Awakenings, Sònar, Sonus, Dour Festival.