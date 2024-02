Gigi D’Alessio in concerto

Anche Gigi D’Alessio sarà progonista quest’estate all’Arena della Regina di Cattolica. Quella del 24 agosto è l’unica data della Riviera romagnola. Biglietti in vendita su Ticketone. Già confermati i concerti di Annalisa (6 luglio), Gemitaiz (9 agosto), Deejay Time (10 agosto), Fiorella Mannoia (31 agosto).

È un viaggio che comincia da Palermo con il doppio appuntamento il 5 e il 6 luglio al Velodromo Paolo Borsellino, il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio. Dopo gli 8 eventi speciali di Gigi - uno come te - l’emozione continua in programma a giugno in piazza del Plebiscito a Napoli, l’estate dell’artista prosegue con un fitto calendario live che toccherà le più belle località d’Italia, da nord a sud. L’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi, dai brani storici come Non mollare mai, Mon amour e Non dirgli mai, fino a quelli più recenti come La prima stella e Benvenuto amore.