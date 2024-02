Gigi Danova, la roccia: "Io, il Cesena e il Torino. Che duelli con Maradona"

Luigi Danova, per gli amici Gigi. Uno dei difensori più forti della storia del Cesena e del Torino. Lo chiamavano la “Roccia granata”, perché picchiava duro, gli attaccanti avevano paura dei suoi tacchetti. Dalle sue parti era difficile passare. Ora la roccia è un po’ più fragile. Gli anni passano e da quando la moglie non c’è più, la vita è più triste e complicata. "Romana, se l’è portata via una malattia pochi mesi fa", racconta Gigi che da 20 anni vive a Riccione. "Romana era di Cesena, amica della moglie di Eraldo Pecci che è di Riccione. Due romagnole. Ci siamo detti, quando smetto di giocare mettiamo su qualcosa da quelle parti, un negozio di abbigliamento che poi abbiamo lasciato".

Buongiorno Gigi, come sta?

"Così così. Mi hanno operato a un polmone quattro giorni prima che mia moglie mi lasciasse, non l’ho neanche vista morire. Devo stare calmo, vado ogni mattina con il mio amico Franco Nanni a camminare sul lungomare, per cercare di distrarmi, ma la mente torna sempre a lei, al mio grande amore".

Romana e Cesena quanti ricordi.

"Sì, a Cesena ho conosciuto mia moglie e poi tre anni in Serie A. Il terzo, all’ultima partita andiamo a Torino contro i granata. Finisce 1-1, loro vincono lo scudetto e noi voliamo in Coppa Uefa".

Poi una lunga carriera con tanti anni di A, 13 per la precisione.

"Nel 1976 mi ha preso il Torino, nove anni bellissimi con Paolo Pulici, Ciccio Graziani, Claudio Sala, Renato Zaccarelli e tantissimi campioni, quindi Lecce. Poi sono scenso in C a Mantova con allenatore Mario Corso, "il sinistro di Dio", e direttore sportivo Roberto Boninsegna, due grandissimi della storia del calcio italiano. Infine Varese, a 39 anni ho smesso, anche se mi sentivo ancora bene, ero sempre il primo in allenamento".

Ha smesso di giocare in Lombardia, dove è nato.

"Sono del 1952, vengo da Sant’Angelo Lodigiano, mio padre era camionista, avevo 5 fratelli. Finite le elementari sono andato a fare il meccanico nell’azienda del presidente della squadra di calcio del paese. Quando c’era l’allenamento non lavoravo, eravamo in D, era una bella squadra. Si giocava e si lavorava per portare a casa qualcosa da mangiare. Altri momenti. Altro calcio".

Ci spieghi cosa è cambiato.

"Guardi. Noi del Torino, finita la partita, andavamo tutti insieme a mangiare, mogli e bambini compresi. Quando c’era Junior, il campione brasiliano, ci si metteva a cantare ed era sempre una festa. Ti sentivi protetto, facevi parte di un gruppo, di una grande famiglia. Adesso non è più così, è tutto più complicato, ci sono i procuratori che si mettono in mezzo... e via dicendo".

Qualche rimpianto?

"No, ho sempre dato tutto e ho ricevuto tutto, mi sono sempre trovato bene ovunque. Ero uno che non si tirava mai indietro nel lavoro".

Qual è l’attaccante che l’ha messa più in difficoltà?

"Uno che mi creava problemi era Roberto Pruzzo, non molto veloce, eppure aveva un grande fiuto del gol. E poi Rivera, Platini ma il più forte era Maradona, prendeva la palla e… buonanotte".

Oggi esiste un difensore che assomiglia a Danova?

"Ma va là. Adesso giocano a zona, ogni tanto mi incavolo quando vedo l’attaccante in mezzo a due difensori che guardano la palla. Ma, dico, il pericolo è la punta, mica il pallone. Quando giocavo io, i difensori seguivano l’attaccante ovunque, anche se andava in bagno".

Altri tempi, altri campionati

"C’erano pochi stranieri, al massimo due per squadra".

L’allenatore che ricorda con più affetto?

"Devo tutto a Eugenio Bersellini, “il sergente di ferro”, ti faceva morire durante gli allenamenti. Giocavo nella Primavera della Juventus. Mi ha voluto a Como in B, poi a Cesena in A. E poi l’ho ritrovato a Torino, altri due anni. È stato un innovatore in materia di preparazione atletica: il suo più grande insegnamento è che per vincere servono sacrifici".

Negli ultimi anni ha dedicato il suo tempo ai giovani.

"Sì, mi piace lavorare con i ragazzi, mi ci vorrà ancora un mese o due per rimettermi, poi chiederò chi mi vuole. Allenavo i ragazzi del Riccione. Poi mi hanno operato e sono stato fermo due mesi. Sono tornato e mi hanno detto “abbiamo preso due ragazzini al tuo posto”, hai capito Riccione?”".

Carlo Cavriani