Gigli crede nella rinascita: "Dobbiamo sbloccarci"

E’ un Rimini che riflette quello che, tornato da Arezzo senza niente in tasca, oggi si gode un giorno di riposo. Per tornare, domani a correre, e soprattutto pensare alla Torres che domenica busserà alla porta del ‘Neri’. I biancorossi sono a digiuno assoluto da 270 minuti. E le sconfitte con Entella, Gubbio e Arezzo hanno riportato alla mente quell’inizio di stagione tanto complicato. "Dobbiamo tornare a essere quelli che eravamo a novembre – indica la strada Nicolò Gigli – E mi riferisco alla determinazione che ci dobbiamo mettere, ma anche l’umiltà. Ad Arezzo non abbiamo fatto sicuramente tutto quello che avevamo provato in settimana. Ora nel girone di ritorno le gare iniziano a essere tutte decisiva e quindi vanno affrontate con lo spirito giusto. Altrimenti si va in difficoltà".

Il difensore romano non ne fa una questione di avversario. "Non conta il nome della squadra da battere e nemmeno le condizioni del campo di gioco – spiega – Abbiamo visto che ce la possiamo giocare con tutti e che, quindi, tutto dipende da noi. E se non ci sblocchiamo sotto questo punto di vista facciamo veramente fatica". In Toscana dopo un primo tempo complicato nel quale però il muro biancorosso aveva retto, nella ripresa il gol di Pattarello è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

"Abbiamo sofferto più nel primo che nel secondo tempo – dice Gigli – Non siamo stati bravi a rimediare a un errore che avevamo commesso. Ma la ripresa è stata sicuramente giocata meglio rispetto alla prima parte di gara. Ma c’è mancato quello spunto decisivo negli ultimi metri". Mandata in archivio la sconfitta di Arezzo, si penserà soltanto alla Torres seconda della classe. Impegno non semplice alla seconda del girone di ritorno per i biancorossi. "Fisicamente stiamo bene, quindi da questo punto di vista la situazione è buona. Dovremo fare un lavoro pensando all’aspetto psicologico. Domenica affronteremo una squadra che sta disputando un grande campionato – spiega il centrale, classifica alla mano – quindi potrebbe essere la partita della svolta. Se non ci sblocchiamo e non ricominciamo a fare quello che sappiamo fare già dalla prossima, poi entriamo in un tunnel dal quale potrebbe essere difficile uscire. Dobbiamo risollevarci il prima possibile. Con la Torres dovremo dare tutti di più di quello che abbiamo dato nelle ultime uscite".