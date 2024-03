Gigli: "Dobbiamo reagire e recuperare le energie"

"Ricompattiamoci e proviamo subito a rialzarci". E’ l’unica medicina che conosce Nicolò Gigli. Capire cosa si sia rotto nel Rimini delle ultime settimane non è semplice. Diverse probabilmente la ragioni che hanno trasformato quella squadra splendente capace di mettere in fila tre vittorie consecutive. Poi il buio, da Catania in poi. A Lucca, proprio come con il Sestri Levante e proprio come con la Spal il Rimini si è riscoperto ancora una volta fragile e disarmato nel momento in cui certe stelle non brillano e altre sono chiuse in infermeria. "E’ un peccato come sia andata a Ferrara – dice il difensore romano - perché a differenza delle altre volte avevamo approcciato bene la partita. Abbiamo pagato un episodio su un calcio piazzato. Un episodio ‘dentro’ un primo tempo comunque buono da parte nostra. Nel secondo tempo siamo stati secondo me un pochino più leggeri, anche se abbiamo avuto occasioni per pareggiarla prima con Lamesta poi, sul 2-1, con Ubaldi. Abbiamo pagato anche un po’ di stanchezza. Adesso abbiamo quattro giorni prima di Pescara per lavorare e ricompattarci, che secondo me è quello che ci serve". Gigli con la Spal ha fatto di tutto e di più. Nel bene e nel male. Suo l’autogol che ha consegnato il vantaggio agli emiliani nel primo tempo. Poi nella ripresa un miracoloso salvataggio sulla linea, prima del gol che avrebbe potuto e dovuto riaprire quella partita. "L’autogol? C’è stato un cross, l’ho presa di testa all’indietro, poi non so cosa sia successo perché ero girato di schiena, so che mi è rimbalzata all’ultimo addosso. Il gol? È stato bravo Lamesta a buttare l’occhio su di me e a trovarmi esattamente dove ero. Ripeto, è un peccato perché anche sul 2-1 abbiamo avuto altre occasioni, abbiamo avuto altri corner dove se siamo un po’ più svegli la mettiamo dentro invece di giocarci l’uno contro uno, avremmo potuto essere ancora pericolosi. Però, come ho detto, adesso abbiamo quattro giorni per recuperare, per ricompattarci, per lavorare e per riprendere quello che abbiamo lasciato da Ancona". Recuperando anche un po’ di energie. " Inutile ripensarci troppo, adesso rialziamoci". E l’occasione buona è dietro l’angolo. Venerdì al ‘Neri’ arriva il Pescara e il Rimini sa non potrà più sbagliare.