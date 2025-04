’Gina’ Bianchini festeggia cento anni: "Un grande traguardo"

Grande festa nella residenza Pullè di Riccione per la Virginia (Gina) Bianchini, che in questi giorni ha soffiato su cento candeline. Ancora in buona forma, tiene banco tra gli anziani, grazie alla sua simpatia e alla memoria di ferro.

A omaggiare la centenaria, che nella sua vita ha lavorato nell’hotel Lido di Misano, gestito dalla sua famiglia, è stata l’assessora Marina Zoffoli, che le portato gli auguri dell’intera comunità riccionese "per il suo straordinario traguardo e il suo contributo al panorama turistico della zona".