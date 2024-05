Ginecologia e Pediatria, l’Iss cerca i primari

Emessi i bandi di selezione a livello internazionale per la nomina dei due nuovi primari di Pediatria e Ginecologia. I bandi dell’Istituto per la sicurezza sociale sono rivolti a professionisti medici, con specializzazione nelle rispettive aree di competenza. "Per entrambe le posizioni – spiegano dall’Iss – è richiesta una laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con abilitazione professionale, oltre a una comprovata esperienza di almeno sei anni nel settore specifico. I candidati dovranno inoltre dimostrare di essere in possesso di una riconosciuta autorevolezza professionale, accertata attraverso la casistica trattata negli ultimi tre anni". Le domande di partecipazione, complete di tutti i documenti richiesti, devono essere inviate in formato cartaceo e sottoscritte originalmente, indirizzate all’Ufficio personale e libera professione dell’Istituto per la sicurezza sociale di Borgo Maggiore. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le 12 del giorno 11 giugno.