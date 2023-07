Ginecologia, il Titano fa scuola Oltre 300 medici da tutto il mondo

In 10 anni oltre 300 medici formati dall’Iss in terapie sulla salute intima femminile. L’istituto sicurezza sociale e i suoi professionisti continuano a fare scuola, grazie un’ampia casistica accumulata negli anni e la grande esperienza maturata dai suoi operatori. Proprio nelle scorse settimane, 4 dottoresse provenienti dalla Lettonia e 2 dottoresse provenienti dal Brasile hanno partecipato a due corsi di formazione sulla nuova tecnologia laser per l’atrofia vulvo-vaginale e sul trattamento delle patologie del basso tratto vaginale femminile (incontinenza e prolasso) la cui terapia viene effettuata all’interno dell’ospedale di Stato. Tali corsi rientrano nelle attività di formazione professionale che Ostetricia e Ginecologia porta avanti avendo stipulato con la società Deka Srl, ditta produttrice dei sistemi brevettati per le terapie MonaLisa Touch e Dr.Arnold, un accordo di collaborazione che vede l’ospedale di Stato quale centro Hub di riferimento a livello mondiale. A oggi sono 304 i medici che hanno partecipato alla formazione portata avanti dallo specialista ginecologo Maurizio Filippini, provenienti da ben 3 continenti: 248 medici da ogni regione italiana e 56 da varie parti del mondo. In particolare: 31 dal Brasile, 7 dalla Turchia, 4 dalla Lettonia, 3 dalla Slovenia e dal Portogallo, 2 da Svizzera, Olanda e Croazia e 1 da Dubai e Bahrain.