Ginevra Elkann presenta il suo film: "Che Amarcord l’incontro con Fellini"

Con il film ‘Te l’avevo detto’, in sala dal primo febbraio, questa sera alle 21 al Cinepalace di Riccione, Ginevra Elkann sarà ospite della rassegna Cinema d’autore. La produttrice cinematografica e regista, su invito del patron Massimiliano Giometti, presenterà la pellicola da lei diretta intrattenendosi col pubblico. Accade a quattro anni dal suo debutto da regista con il film ‘Magari’. Nel cast Valeria Golino, Valeria Tedeschi, Alba Rohrwacher, Greta Scacchi, Riccardo Scamarcio e Danny Houston. In attesa della proiezione, l’Elkann ricorda Fellini e i giorni trascorsi con il nonno Gianni Agnelli.

Come nasce ‘Te l’avevo detto’?

"Da una soffocante estate nella quale mi è venuta soprattutto l’ansia per il timore che quel caldo non se ne andasse più e che piuttosto crescesse, senza via di fuga. Nasce così questo film nel quale tanti personaggi si ritrovano in un mondo loro, in una situazione di difficoltà e disagio".

Personaggi problematici?

"Hanno tutti un vuoto interiore da colmare. In questa giornata di caldo devono confrontarsi con le ragioni per cui hanno delle dipendenze, cioè i loro dolori, traumi e quel che li ha portati fuori da loro stessi. Sono tutti personaggi diversi: un prete americano, ex eroinomane, la sorella che arriva dall’America con le ceneri della madre da seppellire, un’ex pornodiva che quella sera ha in programma un concerto e la sua stalker. Poi una ragazzina con problema di Binge Eating Disorder che fa la badante a un’anziana signora dell’alta borghesia e una mamma alcolizzata che trascorre la giornata col figlio, solito a stare col padre. Hanno tutti problemi e ossessioni che in queste giornate si accentuano. Un quadro drammatico e angosciante, ma anche comico per cui fa ridere".

Situazioni a volte specchio realtà?

"Oggi purtroppo viviamo in un tempo in cui abbiamo grandi preoccupazioni, ansie portate da un mondo che va troppo veloce, il caldo, il cambiamento climatico, tutta questa incertezza porta grande disagio mentale, angosce, depressioni, dipendenze. È un mondo molto complesso da navigare e rapido, da costringerci ad adattarci alle cose costantemente".

Cos’altro ha in cantiere?

"Una storia sulle sorelle Bronte, celebri scrittrici. Mi piacerebbe poi raccontare altre bellissime storie di donne, come quella della pittrice surrealista inglese Leonora Carrington, o di Georgia O’Keeffe o scrittrici come Anaïs Nin".

Provenire da una famiglia famosa è un vantaggio o uno svantaggio?

"Dipende dai momenti. Penso che in prevalenza sia stato un vantaggio, per me non è più un problema. È difficile quando sei giovane e devi sapere chi sei, hai una famiglia importante e devi quindi spingere per essere un individuo al di là della stessa famiglia. Una volta superato questo, ne prendi tutto il bello".

È nipote del grande Gianni Agnelli: come lo ricorda?

"Era un nonno affettuoso, molto curioso, ironico. Ho il ricordo di molti momenti passati con lui, anche di quando si andava al cinema o a vedere delle mostre. È stata una grande fortuna averlo vicino e come nonno". Cosa evoca in lei la Riviera romagnola?

"È la prima volta che ci vengo, la cosa che me la rende amata da sempre sono i film di Federico Fellini, soprattutto i suoi film ambientati lì. Amarcord è uno dei miei film preferiti. Per me è stato un grandissimo maestro. Da ragazzina, mi è anche successo di conoscerlo di persona".

Nives Concolino