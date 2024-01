‘Ginger & Fred’, niente spettacolo

Non sarà possibile recuperare la recita di Ginger & Fred, spettacolo diretto e interpretato da Monica Guerritore, inizialmente programmata il 20 dicembre e saltata per motivi di salute degli attori protagonisti. Il nuovo titolo inserito in sostituzione di Ginger & Fred è Il figlio di Florian Zeller, con Cesare Bocci e Galatea Ranzi, in programma mercoledì 14 febbraio (ore 21). Resta valido il biglietto acquistato in precedenza. Chi non volesse assistere a questo spettacolo può chiedere il rimborso (mail biglietteriateatro@comune.rimini.it).