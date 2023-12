Giobbe Covatta in scena all’Astra con ’Donna Sapiens’

Al cinema teatro Astra di Misano sabato (sipario alle 21,15) Giobbe Covatta svelerà il suo ultimo scoop... Si intitola Scoop: Donna sapiens lo spettacolo portato in scena dall’attore comico, che col suo linguaggio irriverente e dissacratorio dimostrerà la superiorità della donna sull’uomo. Per validare la tesi, Covatta andrà indietro nel tempo cercando nelle pieghe della storia le radici di questa superiorità poi manifestata in più ambiti, dalla medicina alla sociologia. Covatta porterà anche alcune testimonianze, interviste impossibili per suffragare la tesi. Tra questi il comico interrogherà persino Dio, il quale svelerà gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna. Dal passato al futuro con la chiamata in causa di un uomo del futuro che metterà in guardia i presenti sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile.