Gioca 9 euro al Lotto e ne vince 34mila

La dea bendata bussa ancora a San Leo. Al bar Sport, nella frazione di Pietracuta, è stata fatta una nuova e cospicua vincita. Il fortunato questa volta è stato un giocatore del Lotto: ha puntato 9 euro su quattro numeri su quasi tutte le ruote e ne ha vinti oltre 34mila. Il vincitore ha ottenuto così 6 ambi, 4 terni e infine una quaterna, portandosi a casa per la precisione 34.413 euro. Il suo unico suo errore: la mancata giocata su una ruota. L’avesse fatto, avrebbe potuto addirittura vincere 340mila euro. La giocata è stata fatta venerdì intorno all’ora di pranzo e ancora i proprietari del bar non hanno scoperto l’identità del vincitore, visto che il locale, che si trova sulla Marecchiese, è molto frequentato anche da persone di passaggio.

"Ci siamo accorti della vincita ieri mattina. Ancora nessuno si è fatto vivo per reclamare la vincita e per ringraziarci, ma siamo molto felici per lui. O per lei..". Qualche sospetto però i titolari del bar ce l’hanno. "Questa volta crediamo che il vincitore sia qualcuno residente in Valmarecchia, anche se non ne abbiamo la certezza". Il locale è famoso per aver registrato tante vincite negli ultimi anni. Quella più importante da 100mila euro, mai ritirati in passato. E ancora, le vincite con i gratta e vinci da 10mila euro, e poi quelle a Lotto e Superenalotto per 64mila, 51mila e 18mila euro di pochi mesi fa.

r.c.