Giocata fortunata: vinti 35mila euro al Superenalotto

Importante vincita al Superenalotto a San Giovanni, alla tabaccheria Lucky, con l’estrazione di giovedì sera. Un ‘cinque’ ha portato a una vincita di 34.904 euro lordi. "Molto probabilmente è stata una giocata con una schedina semplice – conferma Lorenzo Galli (foto) – da pochi euro". Dunque nel giro di pochi anni è arrivato un altro ‘cinque’, per la tabaccheria di via Roma, che aveva visto un’altra vincita nell’ottobre del 2021, in quell’occasione di ben 62.000 euro.

"In questi 14 anni di gestione – continua Galli – vorrei ricordare anche che sei volte è uscito il ‘4 stella’ con vincite sempre tra i 30.000 e 45.000 euro, siamo contenti di poter portare fortuna al nostro territorio ed ai marignanesi".

l. p.