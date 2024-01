Giocatore di basket a processo . Positivo alla cannabis: assolto

I riminesi hanno ancora in mente e negli occhi le giocate con cui Jazz Johnson ha deliziato gli aficionados del Flaminio nella passata stagione, quando il cestista statunitense di 27 anni ha indossato la casacca della Rinascita Basket Rimini senza mai un calo di tensione e trascinando l’Rbr a discreti risultati sportivi. Il tutto pur avendo ricevuto proprio mentre si trovava in terra romagnola la notizia di essere stato rinviato a giudizio per il reato di ’utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti’. Un passato pesante che Jazz Johnson si era portato con sé dall’ultima esperienza trascorsa a Pistoia, dove l’atleta aveva rimediato una squalifica per essere risultato positivo a un controllo antidoping. Un vero e proprio calvario giudiziario per Johnson era iniziato quando il ragazzo si trovava a Rimini e ora, a distanza di una stagione, quello stesso calvario è però giunto alla fine, con un’assoluzione da parte del Tribunale di Pistoia dove ieri si è celebrata l’ultima udienza del processo per rito abbreviato nei confronti dell’atleta. Ma andiamo con ordine.

E’ il dicembre 2021, giorno 12, quando Jazz Johnson si trova a Pistoia, sempre nel campionato di basket nazionale di serie A2, quando prima della partita con Treviglio risulta positivo alla cannabis. Ne era subito seguita una sospensione dall’attività agonistica poi comminata all’epoca e il ritorno in campo, sempre con Pistoia, nell’aprile del 2022. In estate quindi il passaggio all’Rbr e un nuovo corso per il folletto da Portland in cui però, appunto, il passato è tornato a fare capolino con la notifica del rinvio a giudizio dopo che il binario penale intrapreso dalla vicenda aveva portato Johnson a essere indagato per doping. Un filone quello penale in cui il sostituto procuratore di Pistoia accusava Johnson di aver assunto la sostanza vietata di tipo cannabis per alterare le proprie prestazioni sportive.

A seguito del rinvio, Johnson si era affidato all’avvocato Moreno Maresi, con il quale l’atleta aveva optato per un rito abbreviato la cui ultima udienza si è celebrata ieri e conclusa con l’assoluzione pronunciata da parte del gup nei confronti dell’ex cestista di Rbr perché "il fatto non costituisce rato". Per giungere a una condanna andava infatti provata l’idoneità della sostanza ad alterare la prestazione e la dimostrazione che la cannabis fosse stata assunta appena prima della partita Pistoia-Treviglio. Presupposti non ravvisati dal gup che ha così assolto Johnson mettendo fine alla lunga vicenda processuale per il giocatore che da Rimini nel frattempo è passato in estate alla Real Sebastiani Rieti.

Francesco Zuppiroli