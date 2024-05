Giochi, canti e gioia a ’Scuolainfesta’

Questo sabato all’istituto San Giovanni è in programma ’Scuolainfesta’. A partire dalle 17, ogni classe delle medie si esibirà sul grande palco nel giardino della scuola, suonando una canzone scelta durante l’anno scolastico (in tutto 14 brani) e ogni alunno avrà il proprio ruolo: cantanti, batteristi, bassisti, chitarristi, tastieristi. Ci saranno luoghi per giocare, bancarelle e mostre in cui verranno esposti cartelloni, disegni, plastici e modellini. La cosa più importante che possiamo trovare a ’Scuolainfesta’ è il divertimento e la gioia.

Letizia Amadei,

Rossella Gamma,

Emma Pagnini IIC