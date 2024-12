Giochi del Titano è gold sponsor a Osaka

Con la firma del contratto di sponsorizzazione tra Filippo Francini, commissario generale di San Marino a Expo 2025 Osaka, e Salvatore Caronia, direttore generale di Giochi del Titano spa, è stato sancito il sostegno della società alla partecipazione del Titano a Expo 2025 Osaka in qualità di Gold sponsor. "Nata nel 2007 con lo scopo di creare un ambiente di gioco elegante e accogliente – spiegano dal Commissariato – la Giochi del Titano è la scelta ideale per chi vuole scoprire il piacere di giocare con stile. La politica dell’eccellenza sposata dalla società che si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo che ha ottenuto una certificazione dall’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, si traduce in una speciale attenzione del cliente. La Giochi del Titano, che già aveva dato il proprio supporto in occasione delle precedenti edizioni di Expo, rinnova la propria fiducia al progetto in Giappone del prossimo anno, con un contributo economico che concorrerà a fare, di quella di San Marino a Osaka, una presenza di carattere e distintiva".