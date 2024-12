Giochi del Titano, Istanza d’Arengo per vietare l’ingresso ai sammarinesi

Chiedono che "non sia consentito l’accesso alle sale della Giochi del Titano ai sammarinesi e ai residenti in Repubblica". Questo è solo l’inizio dell’Istanza d’Arengo presentata nel mese di ottobre scorso, la prima domenica dopo l’insediamento dei nuovi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, da un gruppo di cittadini. Un’istanza che mette al centro la ludopatia, una patologia quella della dipendenza dal gioco d’azzardo, sulla quale ci si interroga sempre più spesso. La presenza di sammarinesi e residenti "nelle sale giochi nel 2007 – si legge sull’Istanza d’Arengo – costituiva il 10-12 per cento del totale, come si è appreso dalla risposta a una interpellanza presentata in Consiglio grande e generale. Non si dispone di dati sulla diffusione in Repubblica della ludopatia che, fra l’altro, aggrava il numero dei casi di povertà nel nostro Paese (segnalazione del Comitato gestore del Fondo straordinario di solidarietà". Una istanza presentata ad ottobre e giudicata ammissibile. E che ora attende di essere ’giudicata’ in Consiglio grande e generale. Insieme ad altre 23 richieste dei cittadini. Tanti i temi sui quali si sono concentrati nelle loro richieste ai nuovi Capitani Reggenti. Si chiede l’istituzione di un’equipe psicopedagogica scolastica in risposta alle nuove sfide educative, ma anche l’inserimento del teatro nei programmi curricolari delle scuole. Un’altra istanza punta all‘installazione di autovelox in via Guiduccio ad Acquaviva per la sicurezza di pedoni e animali domestici. E un’altra ancora l’inasprimento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza come deterrente a rischio di incidenti alcol correlati. Si sollecita anche la deducibilità delle spese veterinarie per gli animali d’affezione. Diverse quelle a tema ambientale. Tra le 24 c’è anche un’istanza che chiede di conferire la cittadinanza sammarinese onoraria alla filologa Maria Giovanna Fadiga, già ambasciatrice d’Italia per il contributo culturale dato al paese, ispirando la candidatura Unesco ‘Memoria del mondo’ del manoscritto Vita Sancti Marini. Non mancano le istanze per targhe commemorative e intitolazioni di luoghi pubblici rispettivamente a Domenico Maria Belzoppi e Pio Venturini.