Giochi e lotteria in parrocchia: ecco i vincitori

Come ogni anno si è svolta la festa parrocchiale di Igea. Tanti i giochi di comunità e i momenti di condivisione per bambini e famiglie. Il tutto è stato organizzato da don Marco Foschi, parroco della chiesa del Sacro cuore di Igea Marina. Spazio anche alla pesca e alla lotteria organizzate sempre dalla parrocchia. Tutti i proventi sono stati donati in beneficenza. Il primo premio in palio della lotteria, un dipinto firmato dall’artista romagnolo Silvano Lazzarini, è stato vinto da Massimiliano Stacchini, che è il presidente dell’associazione Isola dei platani. Il dipinto è stato poi portato in spiaggia, all’altezza del bar Esedra, per una serie di divertenti fotografie davanti alle Terrazze sul mare.