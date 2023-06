Giochi e spettacoli nella Settimana dei bambini

Pronta al via la Settimana dei bambini. Già, perché Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere bambini e famiglie da domani al 18 giugno. Sette giorni in cui l’intera città, dalle spiagge ai viali pedonali, sarà allestita con installazioni e attrazioni per il divertimento di grandi e piccini. Bellaria Igea Marina si presenterà come un grande contenitore di eventi diffusi: dagli spettacoli di giocoleria, verticalismo, acrobatica e comicità circense in sei postazioni fisse e ben riconoscibili, dislocate negli stabilimenti balneari che divertiranno il pubblico da domani a venerdì con spettacoli mattutini e pomeridiani, fino alle tante attrazioni presenti lungo i centri pedonali viale P. Guidi (Isola dei Platani) e viale Ennio. Principesse e supereroi si alterneranno ai lottatori di wrestling di Tana delle Tigri mentre la famiglia Addams accompagnerà gli ospiti in un simpatico tunnel horror a misura di famiglia; si giocherà con i più divertenti giochi da tavolo e con i più famosi videogiochi anni ‘80. Per richiamare lo spensierato clima di quegli anni, saranno in mostra anche le iconiche auto dei film che hanno fatto la storia: la Delorean di Ritorno al Futuro, la Gran Torino di Starsky & Hutch e la famosa Pontiac Trans AM di Supercar. Gli amanti della velocità potranno far correre in pista le mini 4WD mentre i fan del mondo Disney potranno godersi lo show live ‘Princess Remixed’. Altro spettacolo a tema medioevale sarà ‘Signo Gladii’ con esibizioni di scherma scenica con armi bianche ed infuocate. Da venerdì a domenica tornerà anche l’appuntamento con ‘Mattoncini a Bellaria Igea Marina’, esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con mattoncini Lego al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina.