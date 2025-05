Giochi inclusivi, il Comune invita a donare il 5 per mille

Il Comune ricorda che, anche quest’anno, "è possibile destinare in sede di dichiarazione dei redditi il 5x1000 dell’Irpef ai Servizi Sociali comunali". Servirà a sostenere espressamente l’acquisto e l’installazione nelle aree pubbliche, di giochi accessibili a tutti i bambini. "Giochi e attrazioni inclusivi per promuovere un’integrazione che non escluda, anche tra i più piccoli, in nome di una socialità che riconosce il valore imprescindibile dell’incontro con la diversità e con la disabilità: e che dia a tutte le bambine e tutti i bambini uguali opportunità di svago".

E’sufficiente indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del Comune di Bellaria Igea Marina: 002.509.504.09. Grazie alla scelta negli ultimi anni sono entrati circa 10.500 euro (oltre 4.800 euro nel 2023, oltre 5.600 euro nel 2024) per gli investimenti realizzati dal Comune nei giochi inclusivi.