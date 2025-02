Giochi per bambini nei parchi

Nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione delle aree verdi, nei parchi pubblici di Riccione arrivano giochi per i bambini, strutture sportive e nuove staccionate per un investimento di 115mila euro. Si parte dal parco Ugo La Malfa, che la Geat ha dotato di un dondolo a due posti, una struttura di arrampicata con sei elementi, un’altalena con seggiolini misti adatta anche ai più piccoli e una torretta con scivolo e rete. Nei prossimi mesi interventi tra gl altri al Parco dei Normanni, al parco di viale Panoramica, in quello di viale Lodi, al parco della Resistenza.