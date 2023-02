Giochi proibiti durante i lockdown Giro di scommesse da 3 milioni

La febbre del gioco non li aveva abbandonati neanche durante i lockdown per il Covid. Anzi: proprio nei periodi delle restrizioni adottate per la pandemia avevano giocato ancora più forte, grazie al sofisticato sistema messo in piedi dal titolare di una tabaccheria insieme a familiari, amici e collaboratori compiacenti. Sono 41 le persone denunciate dalla Guardia di finanza di Rimini al termine dell’operazione che ha scoperchiato un vasto di giro di giocate e scommesse abusive on line. Attraverso il meccanismo ideato dal tabaccaio, nel corso degli anni il giro d’affari (le giocate fatte) sarebbe stato di oltre 3 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno denunciato il titolare della tabaccheria ricevitoria e altre 21 persone per esercizio abusivo di attività di gioco, e 19 giocatori.

Le indagini, condotte dagli uomini del nucleo di polizia economico finanziaria con l’impiego di personale specializzato in reati informatici, hanno preso il via nel 2021. L’attività della Guardia di finanza, svolta anche attraverso gli accertamenti bancari e varie perquisizioni locali, ha permesso così di bloccare un sistema complesso che si era rafforzato proprio nei periodi segnati dalle restrizioni per la pandemia. Usando i conti di gioco online di persone compiacenti, come familiari, amici, dipendenti e alcuni stessi clienti, il tabaccaio avrebbe fatto migliaia di scommesse sportive e di giocate (anche al lotto) proponendone l’acquisto di quote ad altri giocatori. Era lui a gestire tutti gli ordini permettendo così ai giocatori, in violazione della norma antiriciclaggio, di mantenere l’anonimato delle loro giocate. Quando avveniva una vincita, la somma veniva inizialmente accreditata su uno dei conti correnti intestati alle persone compiacenti e poi girata su quelli della tabaccheria. Ci pensava poi il tabaccaio a ripartire le vincite con i reali vincitori.

Decisive nelle indagini sono state anche le chat acquisite dalla Guardia di finanza. Chat con le quali venivano pubblicizzate le quote e comunicate le adesioni. Un sistema sofisticato che andava avanti da anni, da prima della pandemia, ma che poi il tabaccaio aveva intensificato nei periodi dei diversi lockdown quando, per effetto delle restrizioni, era più complicato muoversi.

Manuel Spadazzi