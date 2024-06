Giochi, spettacoli e karaoke in piazzale Ceccarini

Dopo lo spettacolo con The Kolors e firmato Algida in piazzale Roma, e Lucilla (nella foto) che ha fatto sognare i più piccoli, il weekend di eventi non si ferma. Oggi prosegue il Kids Family, l’evento voluto da Federalberghi. Gran finale con un fuori festival alle 9,30 all’ospedale delle tartarughe in compagnia dei volontari di Fondazione Cetacea, un luogo speciale dove conoscere i segreti del mare Adriatico. Si prosegue con la corsa non competitiva Kff Happy Run’ pensata per tutta la famiglia e anche per gli amici a quattro zampe. Show in piazzale Ceccarini dalle 18 alle 23 dove si potrà sfilare sul ‘Red carpet’ come una star in compagnia di Giometti Cinema, ma anche cantare al karaoke, o giocare alla ‘Ruota della fortuna’ con ‘Super! Canale 47’. Alle 20,30 e alle 22,30 è in programma la parata dei personaggi più amati dei cartoni animati, dai Puffi a I 44 gatti, Pinocchio & Friends, Summer & Todd, le Cry Babies e tanti altri ancora che sfileranno nella ‘Costume Character Parade’. Alle 21,15 ci sarà ‘Attacchi d’arte contemporanea’ con Giovanni Muciaccia. In compagnia dell’ex conduttore del popolare programma tivù ‘Art Attack’ sarà possibile avvicinarsi alle opere di artisti come Ketty La Rocca e Lamberto Pignotti. A Villa Mussolini dalle 17 è in programma la masterclass ‘La Merenda del tempo ritrovato’ con lo chef Augusto Palazzi, e alle 19,45 le ‘Mani in pasta’ con Riccione Piadina. Ai Giardini Montanari dalle 18 alle 20 i giovani ospiti di Riccione potranno cimentarsi sui pattini a rotelle, sia nelle discipline tradizionali sia in quelle più nuove. In serata le sfide di calcio 2x2 nella speciale arena ‘Family Cageball’.