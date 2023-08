Gioco d’azzardo arriva il piano per contrastarlo

Un piano locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. E’ quanto sta facendo il Comune di Rimini che ha avviato l’istruttoria per individuare i soggetti del terzo settore che parteciperanno alla co-progettazione. In particolare le azioni della co-progettazione avranno l’obiettivo di promuovere e far conoscere il fenomeno attraverso l’attivazione di sportelli di consulenza psicologica e legale rivolti sia ai giocatori sia ai familiari, con iniziative informative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Prosegue il lavoro, precisa l’assessore Kristian Gianfreda. "Ricordiamo lo sportello “A-Good Game Space”, la casa nata per fronteggiare e arginare le ludopatie. Uno spazio che ospita la mattina gli studenti degli istituti scolastici".