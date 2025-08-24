Gioco d’azzardo: ecco i luoghi sensibili

Niente slot machine e scommesse vicino ad Aquafan e Oltremare. Gioco vietato anche attorno al campo sportivo dell’Asar Riccione. E’ diventato un luogo sensibile anche la sede di Riccione webradio, in via Mantova a San Lorenzo. La nuova battaglia del Comune contro il gioco d’azzardo e le ludopatie riparte dai luoghi sensibili, allungando la lista. Non più solo scuole, case di riposo e luoghi di cura come l’ospedale, ma anche la biblioteca, i parchi tematici e le sedi del Giocamusica in viale Veneto o quella del Musicantiere in via del Commercio, a cui sommare la Casa Scout di via Massaua e il centro socio-occupazionale di vale Tarquinia.

Per arrivare a questa nuova catalogazione, in municipio hanno dovuto correre perché fino a ieri non c’era un regolamento con una mappatura dei luoghi da ‘proteggere’ dalle sale dedite al gioco. Il Comune un regolamento lo aveva varato nel 2018, ma portava con sé alcune lacune. Ed era su queste che i titolari delle sale giochi avevano puntato nel momento in cui l’amministrazione gli diede il ben servito, facendole chiudere. Negli ultimi anni ci sono state diverse cause intentate contro il Comune, e in diversi casi i titolari delle sale gioco hanno vinto. Vincere significa portarsi a casa il jackpot, che in questi casi equivale alla richiesta danni. Infatti oggi il Comune si trova a dovere resistere per non versare richieste danni milionarie ad alcuni ex titolari di sale chiuse da tempo. Mentre gli avvocati sono al lavoro, i tecnici negli uffici hanno dovuto pensare a una nuova mappatura perché quella vecchia è stata annullata dal Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno fatto tabula rasa della mappatura risalente a sette anni fa. Bisognava ripartire daccapo e in municipio lo hanno fatto, includendo all’interno dei luoghi sensibili anche attività che nel 2018 erano rimaste escluse. Tutto questo per proteggere i ‘soggetti vulnerabili’ che frequentano le scuole, i luoghi di cura, le strutture sportive ed anche i parchi tematici in collina. "Questi punti sensibili - sottolineano dall’amministrazione - si vanno ad aggiungere ad altri già individuati sulla mappa del territorio di Riccione che, con la nuova mappatura, conta 83 luoghi da tutelare. La mappa sarà parte integrante delle azioni di prevenzione delle dipendenze patologiche con il chiaro obiettivo di proteggere le persone più fragili, in particolare minori, anziani e soggetti vulnerabili, dal rischio di sviluppare forme compulsive di gioco d’azzardo, fenomeno in preoccupante crescita su scala nazionale".

Con la nuova catalogazione il Comune intende mettersi al riparo da nuove aperture di sale giochi, sale scommesse e dall’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo, quello consentito. Allo stesso tempo intende mettersi al riparo da eventuali cause e richieste danni milionarie.

Andrea Oliva